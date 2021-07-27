حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 27-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه شخص طيب القلب حسن الطبع، هادئ يبتسم بكل مودة وحبّ، ودائمًا ما ترى وجهه ممتلئ بالسعادة والفرح.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا، ولا تعلن عن خططك، وتجنب الأضواء.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل.. ينفعك ذلك، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل النجمة العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.