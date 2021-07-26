أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022 للمدارس، موضحة أن العام الدراسي الجديد يبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، مؤكدة أنه تم تحديد مواعيد انطلاق الدراسة لجميع المراحل التعليمية، سواء في المدارس الرسمية أو المدارس الرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير الفصول الدراسية وتوزيع الطلاب على الفصول بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضافت الوزارة أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022 للمدارس، تنتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو الموافق 2022 ويستمر لمدة 34 أسبوع، موضحة الخريطة الزمنية تشمل الدراسة الفعلية لمدة 190 يوما، بما يعادل 32 أسبوعًا، مؤكدة أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تأتي ضمن أيام الدراسة الفعلية كما تحسب ضمن نسبة الحضور الفعلية للطلاب.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022 للمدارس: 19 فبراير بدء الفصل الدراسي الثاني

وأشارت إلى أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022 للمدارس تشمل أيضًا تحديد ميعاد بدء إجازة نصف العام الدراسي، التي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 فبراير حتى الخميس 17 فبراير، مؤكدة أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022 حتى الخميس الموافق 9 يونيو 2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن امتحانات نهاية العام الدراسي لجميع صفوف النقل وطلاب الشهادة الإعدادية تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022.