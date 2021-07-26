«الأعلى للجامعات» يعلن الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بمقر جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس.

رحب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الجامعة، ونقل تحيات وترحيب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر للمجلس وأعضاءه، مشيرًا إلى التطور الذي شهدته الجامعة على مستوى المناهج التعليمية والتحول الرقمي وتقدم الجامعة في التصنيفات المحلية والدولية، ومشاركة جامعة الأزهر مع كافة الجامعات المصرية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكافة المبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة.

الوزير يشدد بسرعة إعلان نتائج الامتحانات

من جانبه، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سُرعة انتهاء الكليات من إعلان نتائج نهاية العام الدراسي، وبدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وقيام الجامعات خلال العُطلة الصيفية، بتنفيذ الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات التعليمية والمدن الجامعية مع مُراعاة عناصر السلامة والأمان لكافة مرافق الجامعات.

7 أغسطس.. بدء اختبارات القدرات بالكليات

وأكد «عبد الغفار»، ضرورة جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 7-19 أغسطس المقبل، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان الانضباط الكامل في إجراء الاختبارات.

ووجه بضرورة جاهزية معامل الحاسب بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات، الذي سيبدأ عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة مع توفير المُرشدين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

توجيه بتعديل اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة

كما وجه الوزير بتفعيل تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وسرعة تعديل اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة قبل بداية العام الدراسي المقبل.

في هذا السياق، وافق المجلس على الجدول الزمني للعام الدراسي المقبل 2021/2022، الذي يبدأ السبت 9 أكتوبر المقبل، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

استعرض المجلس التعديل الذي أقره مجلس النواب موخرًا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذى يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وقرر المجلس تكليف السادة رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخلص الجامعات ممن ينتموا للجماعات الإرهابية ويحاولوا بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.

استمع المجلس إلى عرض تفصيلي بشأن مشروعات الجامعات الأهلية وكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالجامعات الحكومية وفقًا للجداول الزمنية المُحددة لها مُسبقًا.

وافق المجلس على الإجراءات التي تتخذها الجامعات لتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، وذلك من خلال تقديم الجامعات لكافة التسهيلات التي يحتاجها الجانب السوداني.

أكد المجلس على ضرورة أن يُراعى في إنشاء كافة المباني الجديدة وكذلك تعديل المنشآت القائمة بالجامعات المصرية بما يُلبى احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

أحيط المجلس علمًا بطلب جامعة الإسكندرية لإنشاء جامعة الإسكندرية الأهلية، بهدف توفير برامج دراسية جديدة تراعي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي في التخصصات الجديدة التي تتماشى مع وظائف المستقبل.

وافق المجلس على بدء الدراسة بعدد من الكليات خلال العام الجامعي 2021/2022: كلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة جنوب الوادي، كلية الألسن بفرع جامعة جنوب الوادي في الغردقة، كلية طب الأسنان جامعة المنوفية، كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس، كلية الألسن جامعة الفيوم، المعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية جامعة بني سويف.

وافق المجلس على إنشاء كلية السياحة والفنادق جامعة أسوان وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة سوهاج.

وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2021/2022، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية كل من رؤساء جامعات «القاهرة، حلوان، عين شمس، المنوفية، المنيا»، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس قطاع التعليم بالوزارة، ومسئول التنسيق الإلكتروني، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومدير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات.

وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال امتحانات المسابقة المركزية والموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية والتجارية ونظرائها، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية «نظام 3 سنوات» بعد الإعدادية؛ للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2021/2022.

وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال امتحانات المسابقة المركزية والموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ونظرائها، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية «نظام 3 سنوات» بعد الإعدادية؛ للالتحاق بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2021/2022.

وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي كليات «الإعلام، التربية الرياضية، الفنون الجميلة، التربية الموسيقية، الجامعات التكنولوجية، والتربية النوعية شعبة المسرح التربوي – التربية الفنية – شعبة التربية الموسيقية، التمريض، كليات والمعاهد الفنية للتمريض، السياحة والفنادق»، وذلك للعام الجامعي 2021/2022.

وافق المجلس على تخصيص عدد من المِنح الدراسية بالجامعات الحكومية، لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وذلك بكليات «الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطري، الهندسة، العلوم، الحاسبات والمعلومات»، طبقًا للضوابط الداخلية للكليات والجامعات.

وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة رقم «93 مكرر 2» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تتضمن شروط الحصول على الدرجات العلمية التي تمنحها كليات التربية النوعية ورياض الأطفال.

وافق المجلس على مُقترحات لجنة قطاع طب الأسنان، لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكليات طب الأسنان، التي وصل عددها بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية إلى نحو 40 كلية.

وعلى هامش اجتماع المجلس، افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، وحدة التحكم والمراقبة بالجامعة التي تهدف إلى متابعة سير انتظام الدراسة بكافة الكليات، وكذلك افتتاح وحدة البيانات التي ستتمكن الجامعة من خلالها بتقديم المحاضرات للطلاب أونلاين وعقد الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي.