«الجامعات»: جدول زمني موحد لاختبارات القدرات 2021

تجري الجامعات الحكومية استعدادتها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لاختبارات القدرات 2021 للكليات، المقرر البدء في تطبيقها خلال جدول زمني موحد، في الفترة ما بين 7 أغسطس المقبل حتى يوم 19 من الشهر نفسه، وذلك من خلال تجهيز مقرات الاختبارات وإجراءات عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية والتشديد على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد وتوفير الأطقم الطبية و تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه جرى الاستعداد لكافة أنواع الاختبارات بالكليات المختلفة بالجامعة، التي تتميز بها جامعة حلوان عن الكثير من الجامعات ككليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الرياضية بنين وبنات وكلية السياحة والفنادق والتمريض، والتربية الموسيقية، مؤكدا أنه جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إنه جرى الانتهاء من الاستعادات المتعلقة باختبارات القدرات 2021 تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أبرزها التأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

أبرز استعدادات الجامعات لاختبارات القدرات 2021

- التشديد على ارتداء الكمامة لجميع الطلاب الراغبين في تأدية اختبارات القدرات.

- لا يتم السماح بدخول أولياء الأمور إلي مقرات الكليات من الداخل.

- اختبارات القدرات في مواعيد موحدة لجميع الكليات.

- لا توجد أي مراكز تدريبية لاختبارات القدرات تتبع الجامعات وليست للكليات علاقة بمراكز واكاديمات التدريب الخارجية.

- التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق الموقع الإلكتروني التنسيق.

- نتائج اختبارات القدرات ترسل أن لمكتب التنسيق ولا تمنح للطالب بعد الانتهاء منها وإعلانها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.