الجامعات: لجان عزل خارجية للطلاب في اختبارات القدرات 2021

قال الدكتور محمود حامد، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، إنه سيتم تخصيص عدد من لجان العزل للطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات 2021 المقرر انطلاقها 7 أغسطس المقبل، وذلك حال رغبة الطالب المشتبه به أو مصاب بأي أعراض في استكمال الامتحانات.

الجامعات: من حق الطالب التأجيل حال حدوث ظروف أثناء انعقاد اختبارات القدرات 2021

وأضاف حامد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يحق للطالب تأجيل اختبارات القدرات 2021 قبل أن يؤديها وذلك خلال الفترة المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حال حدوث أي ظروف تمنعه من حضور الموعد المحدد له بعد سداد الرسوم الخاصة بها، مؤكداً أن هناك إجراءات مكثفة على أعلى مستوى يتم تطبيقها لمجابهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».

وفي السياق ذاته، أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية عددا من القواعد المتعلقة باختبارات القدرات 2021 بما يتناسب مع ويتماشى مع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا من حيث إجراءات التشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة وكذلك التشديد على التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية وأماكن إجراء الاختبارات.

وأكد الأعلى للجامعات الحكومية أنه تم تحديد رسوم اختبارات القدرات لكل كلية بـ 450 جنيها لكل كلية يتقدم لها الطالب لأداء الاختبارات وكذلك التشديد على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة في هذا الشأن، وفي السياق ذاته ناشدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب بعدم الانسياق خلف الكيانات الوهمية التي تروج لتدريبات بأكاديميات وهمية تقوم بمنح اختبارات القدرات لطلاب الجامعات كدورات تأهيلية لهم قبل الامتحانات، مؤكدة أنه لا يوجد أي مراكز تدريبية تتبع الجامعات والكليات.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مواعيد اختبارات القدرات لجميع الطلاب موحدة وفقاً لجداول زمنية محددة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.