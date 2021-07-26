عاجل.. عقد امتحانات الدبلومات الفنية «دور ثانٍ» في 14 أغسطس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الدبلومات الفنية (دور ثاني) بأنواعه (صناعي - زراعي - تجاري- فندقي) للعام الدراسي 2020/2021 اعتبارا من السبت 14 أغسطس 2021.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنّه إلحاقا بالكتاب المرسل للمديريات بشأن الضوابط المنظمة لامتحانات صفوف النقل في المدارس الفنية، والزمن المحدد لعقد الامتحان لكل مادة دراسية للدور الثاني 2021، نحيطم علما بأنّه تقرر عقد امتحانات الدبلومات الفنية اعتبارا من السبت 14 أغسطس 2021.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية وفقا للخطاب، بالتوجيه بما يلزم نحو مراعاة ذلك عند وضع جداول امتحانات صفوف النقل للدور الثاني لعام 2021، حتي لا يتعارض ذلك مع امتحانات الدبلومات الفنية.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022 لجميع التخصصات (الزراعي- الصناعي - التجاري - الفندقي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه طبقا للخريطة الزمنية للدراسة، تبدأ الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو، والامتحانات العملية للدبلومات الفنية يوم السبت 11 يونيو، وتعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.