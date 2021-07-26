إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة، لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة المصرية بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، تنفيذًا لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكل فئاتها، وتعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.

وقال وزير القوى العاملة: إن توقيع البروتوكول اليوم، يعتبر الأول من نوعه ويحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيًا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.

وأشار «سعفان» إلى أنه تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي، اليوم، على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعًا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، لبدء التأمين عليهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 ، وسداد الاشتراكات التأمينية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على جهوده وتفانيه في خدمة ورعاية العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وحرصه على حقوقهم، وتقديم كل المساعدة والدعم لهم، مؤكدًا أن عملية التسجيل والحصر التي تقوم بها الوزارة على أرض الواقع ليست بالأمر السهل، ومع ذلك تم الوصول لأداء مرضي كنا نسعى إليه لنحقق به الخير للعمال، مشددا على أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أبنائها.

وأضاف رئيس هيئة التأمينات أنه يرحب بتبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين لشمولهم جميعا بالتغطية التأمينية المنشودة.

ومن جانبه، قال وزير القوي العاملة: إن الوزارة بحملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتى الآن على مستوى عدد من المشروعات القومية بالمحافظات، خلال الفترة الماضية، ويشمل الحصر والتسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة، وإثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي، وتشارك في حملات الحصر مصلحة الأحوال المدنية، وتمنح العامل كل ذلك مجانًا، وفي مواقع العمل دون الحاجة إلى الانتقال إلى أي جهة، وبذلك تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة في مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأكد «سعفان» ضرورة توعية العمال بأهمية الاشتراك في التأمين الاجتماعي وتحفيزهم على ذلك، والقيام ببرامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأميني وذلك بالتنسيق مع الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة الهيئة بذلك.

وأضاف الوزير أنه بموجب البروتوكول سيتم التعاون والتكامل بين وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتبادل قواعد بيانات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، والاتفاق على الوسائل التنفيذية لمد الحماية الاجتماعية بكل فئاتها، وتحقيق التعاون والتكامل الرقمي والربط الإلكتروني بين الطرفين، بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وكشف جمال عوض عن تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستخدامها من أجل ضمان التغطية التأمينية لكل العاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل، وإجراء التفتيش اللازم عليها وتبادل المعلومات والتقارير بين الطرفين في هذا الشأن، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين فيما يتعلق بالمنشآت المتعثرة، وفقًا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وعقب توقيع البروتوكول، أهدى وزير القوى العاملة، درع الوزارة للواء جمال عوض رئيس الهيئة، تكريما له على الجهود التي بذلت في سبيل إتمام توقيع البروتوكول من أجل التأمين على العمال غير المنتظمة.