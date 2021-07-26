تعرف على عائد شهادات بنك القاهرة

تعد أسعار الفائدة في البنوك المصرية محل اهتمام كثيرين ممن يبحثون عن العائد التنافسي الأفضل، في الوعاء الادخاري الأكثر شيوعاً بالسوق المصري، وتبقى أسعار الفائدة محط أنظار أصحاب المدخرات في ظل ضعف الأوعية الادخارية الأخرى، حيث يبحث العديد من الأشخاص عن عائد شهادات بنك القاهرة.

وتمثل أسعار عائد شهادات بنك القاهرة، أداة جذب لعدد كبير من المواطنين الراغبين في شراء شهادات الادخار التي تدر دخلاً ثابتاً لهم بشكل شهري أو ربع سنوي أو حتى سنوي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية عائد شهادات بنك القاهرة المعلن عنها من قبل البنك

أسعار عائد شهادات بنك القاهرة

1- شهادات بريمو

يقدم بنك القاهرة العديد من شهادات الإيداع Primo للاختيار من بينها، التي تلبي احتياجاتك المصرفية مع عوائد ثابتة تنافسية.

شهادات بريمو بالجنيه المصري بعائد ثابت

- شهادة بريمو ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، و5 سنوات بعائد شهري 10.25%.

- شهادة بريمو ذات العائد الثابت لمدة 3 أو 5 سنوات بعائد ربع سنوي 10.50%.

- شهادة بريمو ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعائد6.75% أو 5 سنوات بعائد 5.50% أو 7 سنوات بعائد 5.50% عند النضج.

شهادات بريمو بالجنيه المصري ذات عائد متغير

- شهادة بريمو ذات العائد متغير لمدة 3 سنوات بعائد 7.25% شهرياً.

- شهادة بريمو ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بعائد ربع سنوي 7.50%، ولمدة 5 سنوات بعائد ربع سنوي 8%.

شهادات بريمو دولار للأفراد والشركات

- شهادات بريمو بالدولار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعائد شهري 2.10%، ولمدة 5 سنوات بعائد شهري 2.25%.

- شهادات بريمو بالدولار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعائد ربع سنوي 2.25%، ولمدة 5 سنوات بعائد ربع سنوي 2.25%.

- شهادات بريمو بالدولار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 2.15%.

شهادات بريمولا يوجد حد أقصى للإصدار، وفئة إصدار شهادات الإيداع بالعملة المحلية 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، و 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

ولعملاء الشركات، شهادة الإيداع بالعملة المحلية 1000جنيه مصري وتزداد بمضاعفات 1000 جنيه مصري.

وتوجد إمكانية الاسترداد الكامل أو الجزئي لقيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار حسب جداول الاسترداد المبكر، ويتم إصدار الشهادات من جميع فروع بنك القاهرة في مصر، مع إمكانية منح قروض مقابل الشهادة بنفس العملة، ويتم فتح حساب جاري أو حساب توفير لإصدار شهادة الإيداع ، ولإيداع الفائدة والائتمان الأساسي للشهادة عند الاستحقاق، وفتح حساب جار أو حساب توفير تلقائيًا لإصدار شهادة الإيداع ، ولإيداع الفائدة والائتمان الأساسي للشهادة عند الاستحقاق.

شهادات بلادي بالدولار واليورو والاسترليني

2- شهادات بلادى بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني

تماشياً مع التوجيهات الوطنية لزيادة الأموال الأجنبية، أصدر بنك القاهرة شهادات إيداع بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني المقدمة للمغتربين المصريين بأسعار فائدة مغرية وعملية مباشرة للتطبيق.

- شهادة بلادي بالدولار الأمريكي لمدة عام بعائد نصف سنوي 2.10%، ولمده 3 سنوات بعائد نصف سنوي 2.15%، ولمدة 5 سنوات بعائد نصف سنوي 2.20%.

- شهادة بلادي باليورو لمدة عام بعائد نصف سنوي 0.50%، ولمدة 3 سنوات بعائد نصف سنوي 0.75%، ولمدة 5 سنوات بعائد نصف سنوي 0.85%.

- شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني لمدة عام بعائد نصف سنوي 0.50%، ولمدة 3 سنوات بعائد نصف سنوي 0.75%، ولمدة 5 سنوات بعائد نصف سنوي 0.85%.