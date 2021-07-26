كشفت الحكومة المصرية عن خطوات جديدة، للاهتمام بتطوير منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة الجديدة، في إطار توجيهات ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة وغير المنتظمة بكل فئاتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

كل ما تريد معرفته عن منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة الجديدة في 9 نقاط

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة الجديدة في النقاط التالية:

1- بدأ وضع منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة الجديدة، من خلال البروتوكول الموقع بين كل من محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 لحماية العمالة غير المنتظمة.

2- البروتوكول يهدف إلى مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، تنفيذًا لمبادرات وتوجيهات الرئيس السيسي.

تطوير منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة الجديدة يشمل توفير العمل اللائق

3- يشمل تطوير منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة الجديدة، توفير العمل اللائق والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.

4- البروتوكول بين وزارة القوى العاملة وهيئة التامين الاجتماعي، هو الأول من نوعه، الذي يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيًا.

5- تركز منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة الجديدة، على تسجيلها وحصرها لتقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية الصحية لها.

6- بداية عمل منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة الجديدة، بتنفيذ إجراءات التأمين الاجتماعي على 11 ألف عامل غير منتظم، تم منحهم شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي.

7- بدء التأمين على العمالة غير المنتظمة الجديدة، كمرحلة أولى اعتبارًا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكاتهم التأمينية.

منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة الجديدة تستهدف تسجيل بيانات دقيقة لـ100 ألف عامل في المرحلة الأولى

8- منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة الجديدة، تستهدف في المراحل الأولى، منها حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم بالمشروعات القومية بالمحافظات.

9- يشمل الحصر والتسجيل تدقيق البيانات ومنح العمالة غير المنتظمة، شهادة بمستوى مهاراتهم وتراخيص مزاولة الحرفة وإثبات مهنهم ببطاقة الرقم القومي، بمعرفة مصلحة الأحوال المدنية.