وزير التموين: نسب صرف شهر يوليو وصلت إلى 92%.. وبجودة عالية

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كل احتياجات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم بمنافذ الصرف، مشيرا إلى أن نسب صرف شهر يوليو وصلت حتى الآن الى 92%، مؤكدا أنه شدد على شركتي الجملة العامة والمصرية، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، على توفير السلع للمواطنين على بطاقه الدعم بجودة عالية، واستمرار صرف الاستعاضات لبقالي التموين ومنافذ «جمعيتي» لتلبية احتياجات المواطنين مع السلع الغذائية.

وزير التموين: كل احتياجات المواطنين من السلع التموينية متوفرة

من جانبهما، أكدا رئيسا شركتي الجملة العامة والمصرية، توافر كل احتياجات منافذ الصرف بمخازن الشركتين، التي يصل عددها إلى 1500 مخزن، موزعة بمراكز وأحياء ومدن المحافظات، مشيرا إلى أنهما شددا على أمناء المخازن بتسهيل صرف الاستعاضات لأصحاب المنافذ، وأكدا أنه تم الاستعداد جيدا لصرف الاستعاضات للشهر المقبل، لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقات الدعم.

وزير التموين يتابع يوميا نسب صرف السلع وتوافرها

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يتابع يوميا نسب صرف السلع التموينية، ويشدد على شركتي الجملة توفير 28 سلعة بالمخازن، لصرفها لمنافذ التوزيع، كما وجه مديريات التموين بمتابعة عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين والتاكد من جودتها أيضا.