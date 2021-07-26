شروط مبادرة التمويل العقاري بفترة سداد تصل إلى 30 عاما

يهتم المواطنون في مصر بمعرفة كل ما يتعلق بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، وذلك بعد إطلاقها رسميًا بتيسيرات غير مسبوقة، وبسعر عائد متناقص 3%، وأطول فترة سداد تصل إلى 30 عامًا لأول مرة. وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» شروط مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي وذلك على النحو التالي:

شروط مبادرة التمويل العقاري

ووفق البنك المركزي فإن شروط مبادرة التمويل العقاري هي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يكون المتقدم أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة في الحصول على وحدة مدعمة.

- ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عاما.

- أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة بالنسبة لمتوسطي الدخل، وفي حالة محدودي الدخل يجب أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.

شروط يجب توافرها في شقق مبادرة التمويل العقاري

كما اشترط البنك المركزي عدد من المواصفات يجب توافرها في الشقة التي يمكن الحصول عليها وفق مبادرة التمويل العقاري بأن تكون الشقة جاهزة للسكن، ومسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ويجب أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب، والغرض الأساسي لشراء الشقة هو السكن وليس أي غرض آخر مثل الإسكان السياحي أو الموسمي.

وتتمثل خطوات شراء الشقة، ضمن مبادرة التمويل العقاري في البحث عن الوحدة السكنية المطابقة للشروط، ثم الذهاب لجهة التمويل التي يرغب في التعاقد معها، سواء أحد البنوك المشاركة أو شركات التمويل العقاري، وذلك بعد التأكد من موافقة الوحدة للشروط، وبعدها يقوم البنك بفحص ملف الحاجز، ومعاينة الوحدة والتأكد من موافقتها للشروط، وبعد الاستقرار على الوحدة يتم تحديد المبلغ الإجمالي وسداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 10% إلى 20%، بحد أدنى.