بعد تطبيقها رسميا.. نظام سداد الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري

أعلن البنك المركزي تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق داخل مبادرة التمويل العقاري بشروط معينة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتعد مبادرة التمويل العقاري، من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد لمدة 30 عاما.

وتشترط مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، أن تكون الوحدات مسجلة، وكاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل، وألا يكون عليها أي مخالفات.

كما يشترط أن تكون الوحدة بغرض السكن الدائم وليس السكن السياحي أو الموسمي، أما قيمة القسط الشهري للمستفيد من مبادرة التمويل العقاري من محدودي الدخل تبلغ حوالى 1027 جنيهًا.

وتزامنا مع ترقب طرح الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعى، يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الطرح، عن نظام سداد شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري.

ووفقا لما صدر عن البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن نظام سداد الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري، يتم سداد ثمن شقق الإسكان الاجتماعى ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة متناقصة 3%، وتقسيط لمدة 30 سنة.

يقوم العميل من محدودي الدخل، والراغب في الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، بسداد مقدم حجز بنسب 10% من قيمة الشقة، في حين يسدد العميل من متوسطي الدخل 15% من قيمة الشقة، والسداد لمدة 30 سنة في الحالتين.

بينما يختلف نظام سداد شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري، بالنسبة لأصحاب المعاشات الراغبين في الاستفادة من المبادرة، حيث يسددون نسبة 40% من قيمة الشقة، والسداد لمدة 15 عاما كحد أقصى.