عاجل.. القبض على ياسمين المعروفة بـ«كائن الهوهوز»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على «ياسمين عبد الرازق»، المعروفة على تطبيق «تيك توك» بـ«كائن الهوهوز»، حيث كانت تقوم ببث مقاطع فيديو بمساعدة أحد الأشخاص، تتضمن أفعال وإيحاءات منافية للآداب، وتمكنت الجهات الأمنية من تحديدهما وضبطهما بمكان اختبائهما بمحافظة الإسكندرية، وتبين أنهما غير متزوجين وتربطهما علاقة صداقة، وقيامهما ببث مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة المادية.

كان المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد ياسمين، يطالب فيه بالقبض عليها وتقديمها للمحاكمة العاجلة.

ياسمين أو كائن الهوهوز، من مواليد منطقة العجمي الهانوفيل بالإسكندرية، مطلقة منذ 40 يوما ولديها طفلان، وجمعتها علاقة مع شاب يظهر معها فى مقاطع الفيديو المُخلة، يُدعى «أسامة»، وهو أصغر منها بـ 10 سنوات.

كانت ياسمين قد نشرت فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية، كما تعرضت لأمور الدين حيث حللت الحرام في أحد المقاطع، ونالت من طائفة بالمجتمع المصرى وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك، مهدرة القيم والمبادئ للمجتمع المصري.

وتحفظت أجهزة الأمن المختصة، على الفيديوهات الخاصة بالمتهمة والمتداولة على منصة تيك توك، وتتضمن إيحاءات غير أخلاقية، من خلال حديث المتهمة وعشيقها بخاصية البث المباشر في الفيديوهات.