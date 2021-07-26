وزير التعليم: رصدنا 210 حالات غش في امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رصد 210 حالات غش في امتحانات الثانوية العامة 2021 حتى الآن، مشيرا إلى أن جميع محاضر الغش تم تحويلها للنيابة العامة، مؤكدا أن كل طالب قام بتداول أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى سيتم حرمانه من الامتحانات لمدة عامين متتاليين.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أي مشكلات خلال سير امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحا أن الوزارة تقوم بعمل مجهود جبار لإنجاح الامتحانات، وسط صعوبات وتحديات فيروس كورونا، منوها إلى أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال إنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بشكل منضبط دون أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا في أول تعليق له على تصريحات الطلاب بشأن صعوبة الامتحانات: «أسئلة امتحانات الثانوية العامة بتقيس التميز بين جميع الطلاب، ومفيش حاجة اسمها امتحان صعب وامتحان سهل».

وأضاف شوقي في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، وضعت بمعايير معينة وفقا لما تم تدريسه على مدار العام الدراسي، وجميعها اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أنّ أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات إلكترونيا مستمرة، وجميع اللجان الامتحانية معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ أي طالب سيتداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيحرم من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على الامتحانات، علاوة على ضبط الطلاب الغشاشين داخل اللجان الامتحانية.