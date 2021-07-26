ناجية فهمي: «ريان وشه حلو على أطفال ضمور العضلات»

قالت الدكتورة ناجية فهمي، أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الطفل ريان المصاب بضمور العضلات حصل على حقنة في مارس 2021 وحدث تحسنا له بعد 4 أشهر ولكن تقييم حالته سيكون بعد 6 أشهر، متابعة: «ريان وشه حلو على الأطفال هو أول الحاصلين على العلاج».

وأضافت «فهمي» خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الطفل يتم إجراء تحاليل لوظائف الكبد والكلى كل شهرين من أجل التأكد من استقرار حالة الطفل، لافتة إلى أن العلاج الجيني يساعد الطفل على اكتساب وظيفة حيوية جديدة كل يوم، وإذا حصل على الحقنة في عمر 6 شهور يكون التحسن أسرع.

وأوضحت أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الطفل آسر المصاب بضمور العضلات حصل على الحقنة قبل أن يتم سنتين، مشيرة إلى اختيار الأطفال لحقن يتم عقب فحوصات والتأكد من إصابة الطفل وحاجته للعلاج بعد التأكد من وجود إصابة في الحبل الشوكي، ويتم عمل تحليل للفيروسات المضادة للتأكد من تقبل الجسم للعلاج الجيني.

وأكدت أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الأطفال أكبر من سنتين يحصلون على أدوية معدلة للجين وجرى التفاوض مع الشركات التي تنتج هذه الأدوية من أجل توفير علاجات بأسعار مناسبة بعد أن وصل عدد الأطفال المصابين بالمرض إلى 280 شخص وتقدموا للحصول على العلاج.

من جهته قال محمد صباح، والد الطفل ريان الذي يعاني من ضمور العضلات، إن ابنه عمره الحالي سنتين و9 شهور وتم تشخيص مرضه بعد رحلة طويلة من الذهاب إلى الأطباء حيث شخصه الأطباء في الإسكندرية بإصابته بمرض ضمور العضلات.