والدة ليال مريضة «ضمور العضلات الشوكي»: «جمعنا ثمن الحقنة وهنبدأ العلاج الأسبوع المقبل»

أعلنت ربا الأشقر والدة الطفلة ليال أحمد المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، أنه تم جمع المبلغ بالكامل وهو 35.198.296 جنيها ثمن حقنة العلاج الأغلى في العالم لمرضى ضمور العضلات.

والدة ليال: سنبدأ العلاج الأسبوع المقبل

وقال «الأم» إن «ليال» ستبدأ رحلة علاجها الأسبوع المقبل، كما وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بمرضى ضمور العضلات الشوكي، والمبادرة، ولعدد من رجال الأعمال والشركات التي تبرعت لنجلتها.

وشكرت «أم ليال» الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ولكل موظفي الوزارة، وشكرت أيضًا الدكتور ناجية فهمي الطبيبة المعالجة لابنتها، ولعدد من البنوك لمساعدتهم ودعمهم لطفلتها.

والدة ليال: جمعنا ثمن الحقنة شكرا لمن دعمونا

وأكدت الأم لـ«الوطن»، أن الأعراض ظهرت على صغيرتها في سن 6 أشهر، حيث وجدت الأم أن رضيعتها عاجزة عن الزحف كباقي الأطفال، علاوة على عدم قدرتها على تحريك اليدين والقدمين ومعاناتها الشديدة في البلع.

وأشارت إلى أنه فشل الكثير من الأطباء في تشخيص حالة طفلتها في بداية الأمر حتى اضطرت الأسرة لقطع مئات الكيلو مترات من مسقط رأسها بمحافظة دمياط إلى القاهرة، بحثًا عن تشخيص صحيح لحالة طفلتها الوحيدة.

«أبو العلا»: يوجد 500 ألف طفل يعانون من مرض ضمور العضلات الشوكي

وبعد حملة تدوين دشنتها أسرة الطفلة، وتدخلت مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة حسام عبد الغفار، والذي بذل جهودًا مضنية من أجل إنهاء أوراق الطفلة والحصول على الموافقات اللازمة، تم فتح حسابات باسم الطفلة للتبرع لها بثمن الحقنة بعدد من البنوك، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مجموعات داعمة، للطفلة ليال أحمد، لتحصل على الحقنة التي تمنح للطفل قبل بلوغه عمر العامين.