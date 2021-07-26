المراجعة النهائية لمادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» المقرر انعقاده بعد غد 28 يوليو، لشعبة علمي رياضة لطلاب الثانوية العامة 2021.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، لطلاب الشعبة العلمية «رياضة» المراجعة النهائية لليلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

مراجعة ليلة الامتحان في الديناميكا للثانوية العامة 2021

وللاطلاع على المراجعة كاملة التي أعدها الأستاذ محمد الغبور، اضغط هنـــــــــــــــا.

حالات الغش بالثانوية العامة

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رصد 210 حالات غش في امتحانات الثانوية العامة 2021 حتى الآن، مشيرا إلى أن جميع محاضر الغش تم تحويلها للنيابة العامة، مؤكدا أن كل طالب قام بتداول أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى سيتم حرمانه من الامتحانات لمدة عامين متتاليين.

وكان وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، قد أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لم ترصد أي مشكلات خلال سير امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحا أن الوزارة تقوم بعمل مجهود جبار لإنجاح الامتحانات، وسط صعوبات وتحديات فيروس كورونا، منوها إلى أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

ومن جهتها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، موضحة أنّ طلاب الشعبة العلمية ينتهون من أداء الامتحانات يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس المقبل، بمادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضة، ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، لطلاب علمي علوم، بينما ينتهي امتحان الشعبة الأدبية يوم الخميس الموافق 29 يوليو الحالي، بمادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث تعقد الامتحانات ورقيا بنظام البابل شيت.

موعد انتهاء امتحانات المكفوفين

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين تنتهي الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، بامتحان مادة الفلسفة والمنطق، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 5 أغسطس بمادة الكيمياء والفيزياء لعلمي علوم ورياضة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.