خبير تونسي: أرقام الاقتصاد وصلت إلى حالة مفجعة

قال أستاذ التعليم العالي في تونس، إسكندر ونيس، إن حركة النهضة بعد وصولها إلى الحكم في تونس، وقعت في خطأ كبير وهو عدم التركيز على الاقتصاد رغم أن أكثر من 90% من أسباب معاناة الشعب التونسي كانت اقتصادية، وفي النهاية وصلت أرقام الاقتصاد إلى حالة مفجعة.

وأضاف «ونيس»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مال وأعمال» امذاع على قناة «Extra News» الفضائية، أن تونس ملتزمة بتسديد 500 مليون دولار في شهر أغسطس المقبل، وهي غير موجودة، وستضطر إلى أخذها من احتياطي العملة الصعبة، وتناقص الاحتياطي يؤثر على العملة والاقتصاد.

وتابع أن جميع الاقتصاديين في تونس، قدموا لهم العديد من النصائح ولكنهم لم يستمعوا لهم، مطالبًا حكومة تسيير الأعمال بإصلاح الاقتصاد، والضرائب، في أقرب وقت ممكن.

وأصدر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي بمنع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، ابتداء من اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، حتى الجمعة 27 أغسطس 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وحسبما أفادت الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، فإنه يحظر بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن، خارج أوقات منع التجول، إلا لقضاء احتياجاتهم الأساسية، أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

وأوضحت الرئاسة التونسية، أنه تُضبط هذه الاحتياجات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية، طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الاحتياجات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل.