نائب بـ«التنسيقية»: ما يحدث في تونس ثورة حقيقية لتصحيح الأوضاع

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، استجابة لمطالب الشعب، وكل ما يحدث في تونس هو ثورة حقيقية؛ بهدف تصحيح الأوضاع التي كانت سببا في تخريب البلاد، واختطاف الدولة من قبل حركة النهضة الإخوانية.

وأضاف فتحي، خلال بيان له، أن حالة الغضب التي كانت موجودة في الشارع التونسي، تحولت إلى فرحة وسعادة غامرة، بعد قرارات الرئيس التونسي، مساء الأحد، من إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حركة النهضة ارتكبت جرائم كثيرة في حق الشعب التونسي، ونتج عنه تردي اقتصادي كبير، والقيادة التونسية اتجهت إلى تصحيح المسار وتحقيق رغبة الشعب بالتخلص من هذه الحركة وإنهاء التمدد الاخواني في البلاد.