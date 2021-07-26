إعلامية: الشعب في انتظار قرارات جديدة في ظل الهدوء التام بـ«تونس»

قالت الإعلامية التونسية يسرا حزقي، إن الشعب فوجئ باستخدام الرئيس التونسي قيس سعيد حقه في تعطيل البرلمان ورفع الحصانة عن السياسيين الذي يشمل قيادات جماعة الإخوان، مبينة أن ما حصل مطلب شعبي كان يطالب به الشعب التونسي.

وأضافت «حزقي» خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن التونسيين كانوا ينتظرون تحقيق الديمقراطية في بلادهم بعد ثورة 2010 بعد سنوات من الحكم المستبد وانفراد فرد بكل السلطات، وجرى التصويت على دستور 2014 الذي أقر النظام البرلماني، وانتظر التونسيين قرارات أكثر ديمقراطية ولكن هو ما لم يحدث.

وأوضحت الإعلامية التونسية يسرا حزقي، أن التونسيين ينتظرون مجتمع تحترم فيه الحقوق، وهذا ما لم يسعى فيه السياسيين وجرى العراك حول الكعكعة السياسية، ولكن الشعب التونسي عصى على هذه الأمور ورفض سيطرة جماعة الإخوان.

وأكدت الإعلامية التونسية يسرا حزقي، أن الجيش التونسي تواجد أمام الإذاعة التونسية والتلفزيون وأمام البرلمان لمنع أي تطورات، مبينة وجود مناوشات أمام مجلس النواب بعد اعتصام لرئيس مجلس النواب راشد الغنوشي أمام النواب ومنع الجيش دخوله، موضحًا أن الوضع حاليًا أهدى بعد تطبيق حظر التجوال في البلاد من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحًا، لافتة إلى أن الشعب يساند الجيش التونسي، مشيرة إلى أن الشعب التونسي في انتظار قرارات جديدة في ظل هدوء تام للولايات في تونس بعد قرارات رئيس الجمهورية التونسي.

وبيّنت الإعلامية التونسية يسرا حزقي، أن المرأة التونسية لم تتأثر سلبا بحكم جماعة الإخوان، لأن حقوق المرأة التونسية مصابة ومقدسة ولا يمكن تغييرها، وشاركت السيدات في المسيرات التي دعمت قرارات رئيس تونس.