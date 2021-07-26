بعد اعتماده رسميا.. 5 معلومات عن برنامج المعلوماتية الطبية بدمياط

حمل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الاثنين، بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط، اعتباراً من العام الجامعي المقبل 2021/ 2022.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، على إنشاء برنامج المعلوماتية الطبية، وهو برنامج خاص بمصروفات، بنظام الساعات المعتمدة في كلية الحاسبات والمعلومات، وتم اعتماد لائحته الدراسية رسمياً.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز ملامح هذا البرنامج:

ما هو برنامج المعلوماتية الطبية؟

برنامج المعلوماتية الطبية برنامج متميز، يربط بين تخصص تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الطبية، من أجل إعداد خريج متميز لديه المهارات اللازمة لمسايرة التقدم في تكنولوجيا المعلومات، وتطويعها للاستخدامات الطبية والحيوية، ومؤهلاً للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

من يستهدف البرنامج؟

يؤهل البرنامج خريجي كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط للعمل في عدة مجالات حديثة وحيوية.

ما هي المجالات التي يعمل بها خريج البرنامج؟

- المستشفيات

- نظم الرعاية الصحية

- شركات المعلومات وعلى وجه الخصوص المعلوماتية الصحية

- مختبرات البحوث

- شركات التكنولوجيا الطبية

- منظمات الصحة العامة وشركات البرمجيات الطبية

- شركات التأمين الصحي

- المنظمات الحكومية

- شركات إنتاج البرمجيات وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالمنظومة الصحية

- إدارة تقنيات المعلومات بمختلف المؤسسات الصحية.

إلى ماذا يهدف برنامج المعلوماتية الطبية؟

يهدف برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط إلى إعداد أجيال من المتخصصين والتقنيين المتميزين في مجال المعلوماتية الطبية.

ما نتائج دراستك كخريج حاسبات لمجال المعلوماتية الطبية؟

- تعميق الفهم والمعرفة لعلم المعلوماتية الطبية وتقنياتها.

- توفير فرص البحث في مجال المعلوماتية الطبية.

- اكتساب الخريج المهارات العلمية والنظرية والقدرات التقنية للتعامل مع المنظمات والمؤسسات والشركات التي تهتم ببرنامج وبحوث الخدمات الصحية.

- إعداد كوادر متخصصة وذات كفاءة عالية في جمع واكتشاف وتحليل بيانات السجلات الطبية بما يخدم البحث العلمي ويساعد مختلف الجهات في تحقيق رعاية صحية متكاملة.

- إعداد خريجين لهم القدرة العالية على المنافسة في المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية في هذه التخصصات الجديدة بحيث يكون لديهم القدرة على تحليل وتصميم تطبيقات المعلوماتية الطبية.

- تقديم برنامج يعتمد على نظام الساعات المعتمدة المعروفة عالميًا الذي يتيح للطلاب الدراسة حسب قدراتهم وميولهم واهتماماتهم.

- إعداد خريجين مدركين لأهمية التعلم المستمر للتقدم في حياتهم المهنية.