نظام الدراسة في الجامعات 2021-2022: إلغاء الكتاب الورقي نهائيا

كشف عدد من رؤساء الجامعات عن نظام الدراسة للعام الجامعي المقبل 2021-2022، عقب إقرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، بدءا من السبت 9 أكتوبر المقبل إلى الخميس 9 يونيو 2022، مؤكدين أنه سيجرى توسع لنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى استمرار الدراسة بنمط التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي و التعليم عن بعد.

رئيس جامعة المنيا: استمرار بنظام الدراسة بنمط التعليم الهجين

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، إن الدراسة في العام الجامعي المقبل 2021-2022 ستكون ما بين الدراسة بالساعات المعتمدة في عدد من الكليات و نظلم الدراسة بالعام الجامعي الكامل، على أن يجرى الاستمرار بنظام الدراسة بنمط التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي و التعليم عن بعد، موضحًا أن الجامعة مستعدة بكافة الإمكانيات التكنولوجية التي ستؤهلها للعمل بنظام الدراسة «أون لاين» من خلال المنصات التعليمية المختلفة و غالبية المناهج و المقررات على المنصات التعليمية.

وأضاف رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجامعة مستعدة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كاملة، من حيث نظم الدراسة وقواعد الإجراءت الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

جامعة سوهاج: إلغاء الكتاب الورقي نهائيا بمختلف الكليات

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الدراسة بنمط التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي و التعليم عن بعد مستمرة بمختلف الكليات و الجامعات، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، لافتًا إلى أنه سيجرى التوسع من تطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بدءا من العام الجامعي المقبل سيجرى إلغاء الكتاب الورقي نهائيا بمختلف الكليات و التوسع من الكتاب الإلكتروني، وكذلك وضع جميع المقرارات الدراسية على المنصات التعليمية المختلفة مع المحافظة على حقوق أعضاء هيئة التدريس للملكية الفكرية و كذلك الطلاب.

وكان الأعلى للجامعات الحكومية حدد خريطة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المقبل والتي ستستمر لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، السبت الموافق 15 يناير، وينتهي في 3 فبراير 2022، محددًا أجازة منتصف العام بدءا من السبت 5 فبراير، وحتى الخميس 17 فبراير 2022، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، والتي تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنته، على أن تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.