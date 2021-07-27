وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الرئيس التونسي تطورات الأوضاع في البلاد

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، تطورات الأوضاع في تونس، وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن، أشار إلى أن بلاده ستستمر في مراقبة الأوضاع في تونس والبقاء على التواصل.

وكان سعيد، أصدر، مساء أمس الأول الأحد، قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.

واليوم، أصدر الرئيثس التونسي، أمرا رئاسيا بإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مهامهم.

وجاءت التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر في قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.

من جانبها، قالت منظمة «الأمم المتحدة»، أنها تتابع الوضع في تونس عن كثب، وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي يومي: إن بلاده على تواصل مع فريقها في الميدان ومسؤولي البعثة التونسية في نيويورك حول تطور ‏الوضع.

وأشار حق، إلى أن لدى الأمم المتحدة فريقاً قُطرياً في تونس قد ساعد في توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عبر آلية «كوفاكس» إلى ‏تونس.‏

بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، متابعة التطورات في تونس، معربا عن امله أن تتجاوز تونس هذه الأوضاع الصعبة بما يحفظ سلامة تونس وأمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها العزيز، ويحمي مصالحه، ومكتسباته ومسيرته ومنجزاته.