أول تعليق من أحمد سعد بعد انفصاله: «كل يوم بداية جديدة»

نشر المطرب أحمد سعد، عبر حسابه على إنستجرام، أحدث جلسة تصوير له وعلق عليها قائلا: «كل يوم بداية جديدة».

ويأتي هذا في أول تعليق كتبه «سعد» عبر السوشيال ميديا منذ انفصاله عن خطيبته علياء بسيوني، حيث التزم الثنائي الصمت وتم الانفصال بهدوء.

انفصال سعد عن علياء بسيوني

أعلن برنامج «ET بالعربي» انفصال الفنان أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني، بعد ارتباط دام 10 أشهر، والذي أكد صحة الخبر هو حذف أحمد لجميع الصور التي تجمعه بخطيبته علياء من على حساباته عبر السوشيال ميديا، تاركا صوره وصور أبنائه فقط.

وكان يجهز أحمد وعلياء لحفل زفافهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

هجوم الجمهور على أحمد سعد بعد صورته مع مصطفى حسني

وكان أحمد سعد واجه عددا من التعليقات السلبية بعد نشر صورته مع الداعية مصطفى حسني عبر حسابه على «إنستجرام»، وكتب: «الجمعة اللي فاتت قابلت الشيخ مصطفى حسني بعد صلاة الجمعة، واتصورنا مع بعض، ونزلت الصورة، حكم الناس وتعليقاتهم كان هجومي جدا، وكأن الجنة والنار اجتمعوا مع بعض في صورة واحدة!».

وأضاف: «قد إيه فرحني الشيخ مصطفى حسني لما قابلته الجمعة دي كمان وسألته إوعى تكون التعليقات ضايقتك ولو حابب أشيلها، قالي إزاي بتقول كده! إنت صاحبي وحبيبي ويلا ناخد صورة كمان!».

واختتم سعد قائلا «بيفرق أوي إن يكون في إيدك تكتب تعليق يجرح ويضايق حد وأنك يكون في إيدك كلمة حلوة تفرح بيها حد حتى لو مختلف عنك، شكرا يا شيخ مصطفى حسني على انفتاحك وتقبلك للآخرين، زي ما هم، وده دليل كبير أوي إنك حقيقي وإن المواعظ والمحبة اللي بتتكلم عنهم في خطبك حقيقي مش كلام بس، ويا ريت كلنا نتعلم نتقبل الآخرين أو على الأقل مانجرحش فيهم لمجرد اختلافنا عنهم وإن علاقتنا بربنا شيء خاص جدا».