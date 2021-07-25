«ممنوع دخول الشباب».. حكاية أول كافيه للبنات في بني سويف

«منوع دخول الشباب».. لافتة وُضعت على مدخل كافيه بمدينة سمسطا جنوب غرب بني سويف، للإشارة إلى أنه مٌخصص للبنات والسيدات فقط، ليُقدم تجربة جديدة وفريدة في محافظة بني سويف، حيث إن القائمين عليه من السيدات سواء من يعملن به أو من يمتلكه، للحفاظ على خصوصية المترددات عليه وتوفير الراحة اللازمة لهن بعيدًا عن أي مضايقات من الشباب.

قائمة ممنوعات كافيه البنات.. الشيشة والتدخين والشباب

هٌنا في مدينة سمسطا افتتحت شقيقتان أول كافيه خاص للفتيات والسيدات داخل المحافظة في ظاهرة جديدة للحفاظ على خصوصيتهن، بعيدًا عن مُضايقات الشباب وللحصول على الراحة اللازمة لهنَّ، فكل مَن في الكافيه من الفتيات.

وفي مدخل الكافيه وُضعت لافتة مكتوب عليها «ممنوع دخول الشباب»، وأخرى تضمنت «ممنوع التدخين وتناول الشيشة»؛ حفاظًَا على التقاليد والعادات، فجميع الخدمات التي يتم تقديمها داخل الكافيه للمترددات عليه من الفتيات.

صاحبة الكافيه: الكافيهات المختطلة تُسبب إحراجا للفتيات

حنان رضا مصطفى صاحبة الـ 34 عامًا، وشقيقتها «نرمين»، 25 عامًا، حاصلتان على بكالوريوس خدمة اجتماعية، قررا افتتاح الكافيه لتوفير الراحة للفتيات والتي لم توجد في الكافيهات المختلفة، بحسب رأي الشقيقة الكبرى «حنان» التي قالت: «إنه بسبب عدم وجود أي كافيهات للبنات أو السيدات داخل مركز سمسطا بل في المحافظة بأكملها، وعند خروج الفتيات والسيدات، لا نشعر بالراحة التامة فور دخولنا للكافيهات الأخرى نظرا لوجود الشباب والرجال، والتعرض للمضايقات، قررت افتتاح الكافيه بمساعدة شقيقتها».

وأضاف في تصرح خاص لـ«الوطن»: «الفكرة جاءت لها في محاولة لتغيير نظرة المجتمع من أن تكون الكافيهات أساسها للرجال، إلى وجود كافيهات للفتيات والسيدات أيضًا ومن أجل أن يشعرن بالراحة دون أى مضايقات».

حنان: كل من يعمل بالكافيه فتيات

وأشارت إلى أن كل من يعمل في الكافيه فتيات من أجل راحة المترددات أيضًا، لافتة إلى أنه عندما عرضت الفكرة على الأصدقاء والأصحاب رحبوا بها، ولاقت دعمًا كبيرا.

وأضافت أنه منذ اللحظة الأولى للافتتاح رفضت تواجد الشيشة والتدخين داخل المكان؛ حفاظاً على العادات والتقاليد والالتزام بها وحتى يكون المكان في أبهى صورة للمترددات عليه.