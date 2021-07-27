ابنة هيفاء وهبي تكشف أسباب إجرائها جراحة بالأنف: ليست تجميل

كشفت زينب فياض، ابنة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، أن خضوعها لعملية جراحية في الأنف ليس تجميلا، وذلك خلال استوري إنستجرام، حيث قالت لها إحدى المتابعين «كثير واضح عندك اعوجاج في غضروف الأنف، مثلي تماما وبتكلم من أنفي مسدود شوي، بس أنا خايفة أعملها الله يشفيكي وتنجح العملية».

وردت زينب قائلة: «كتير بحترم الناس اللي أسلوبها بالكلام شو مذوق ومحترم واضح إنها إنسانة مثقفة ومتصالحة مع نفسها وبتعرف أدي بيعاني الشخص من انحراف الأنف شكلا وحتى بالتنفس».

وأضافت زينب «مش مثل بعض الناس اللي بيألفوا إني عملت أنفي لأستنسخ شكل أنف معين، ولو فرضنا مليار خط تحت فرضنا هيدي الحقيقه حلال علي أنا أحق ولا انتوا».

زينب فياض تجري عملية جراحية في الأنف

أعلنت زينب، منتصف يونيو، عبر صفحتها الشخصية على موقع «انستجرام»، خضوعها لعملية جراحية دون الإفصاح عن نوع العملية، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات، من داخل أحد المستشفيات بالكويت، وعلقت على الصورة قائلة: «وصار موعد العملية دعواتكم».

كما نشرت عبر استوري الانستجرام الخاص بها، فيديو تعلن من خلاله إجراء عملية جراحية قالت فيه: «لم أخشى من إجراء العملية الجراحية ولم تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، سبحان الله لم أخشى من العملية وتوكلي على الله».

معلومات عن زينب فياض

زينب فياض من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 27 سنة، ولديها بنتان حفيدات هيفاء وهبي، وهي الابنة الوحيد للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.