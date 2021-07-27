10 معلومات عن الكراكة «حسين طنطاوي» بعد وصولها قناة السويس

وصلت الكراكة «حسين طنطاوي»، أحد أكبر كراكات هيئة قناة السويس التي وصلت من هولندا محمولة علي إحدى سفن الشحن العملاقة تمهيدا لدخولها منطقة البحيرات وبدء عملية إنزالها.

«الوطن»، تستعرض أهم المعلومات عن الكراكة «حسين طنطاوي»، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء:

- تم بناء الكراكة في أكبر الترسانات العالمية في هولندا كجزء من صفقة كبرى لبناء أكبر كراكتين في الشرق الأوسط.

- يبلغ طول الكراكة 147.4 مترًا، بعرض 23 مترا، وعمق 7.70 متر، وغاطس 5.50متر.

-يصل عمق الكراكة في الحفر إلي 35 مترًا، وتمتاز بقدرة عالية على الحفر لكونها متعددة المهام.

- تستطيع الكراكة تكريك 3600 متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه في ساعة واحدة.

- تعمل الكراكة بنظام «الماص الطارد»، وتستطيع طرد الرمال المشبعة بالرمال لمسافة 4 كيلو مترات.

-تعاقدت هيئة قناة السويس علي الكراكة ومعها الكراكة «مهاب مميش»، لرفع إمكانيات الهيئة وخدمة المشروعات القومية.

- تعتبر الكراكة إضافة قوية لأسطول كراكات الهيئة خاصة مع بدء العمل في مشروع ازدواج القناة الجديدة.

- سيتم انزال الكراكة في منطقة البحيرات فور وصولها ثم البدء في إجراء عمليات التجارب.

- بحسب مصادر فإن الهيئة ستنفذ عملية تدشين كبرى للكراكة سيحضرها المشير حسين طنطاوي في إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس.

- الكراكة ستشارك في العمل بمشروع ازدواج قناة السويس بالمنطقة الجنوبية بسبب قدرتها الفائقة.

وكانت هيئة قناة السويس تعاقدت في 15 مايو قبل الماضي لتدشين الكراكة حسين طنطاوي في إحدى أكبر ترسانات هولندا المتخصصة في مجال بناء الكراكات.