مصرع 3 مواطنين وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق العلمين

لقى ثلاثة مواطنين مصرعهم وأصيب آخر، في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 40 على الطريق الدولي الساحلى «العلمين - الإسكندرية»، منذ قليل، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

ونقلت الإسعاف الضحايا إلى مستشفى العلمين النموذجى، وهم: «أمين سعيد أمين معوض 23 سنة من القليوبية، مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالفقرات العنقيه والضلوع، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وحسن نصرالله حسن عبدالحميد 23 سنة من القليوبية، جثة هامدة، وحسين يحي حمد الحسيني 21 سنة من القليوبية، جثة هامدة، ومحمود جمال عواد حسن 21 سنة من القليوبية، جثة هامدة»، ووضعت الجثث الثلاثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت إشراف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وجاري الفحص لمكان الحادث ومعاينة أسباب وقوعة للتعرف عن ملابساته ورفع تقرير للنيابة التى تولت التحقيق.