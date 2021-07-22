إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطريق مطار العلمين الدولي بمطروح

أصيب، منذ قليل، مواطنان، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بمدخل مطار العلمين الدولي على تقاطع طريق «مطروح - الإسكندرية»، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

وانتقلت سيارة الإسعاف فور وقوع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، وهم محمود عصام عبدالرحمن، 15 سنة، من بني سويف، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 3 سم، وسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسارة عصام محمد، 15 سنة، من بني سويف، مصابة بكسر بالعمود الفقري، وسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجاري استكمال الفحوصات والتحاليل الطبية من خلال فريق التدخل السريع بطوراىء مستشفى الضبعة.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث للفحص، والتعرف على أسباب وملابسات وقوعه.