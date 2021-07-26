مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب سيارة بطريق العلمين الدولى

لقى مواطن مصرعه وأصيب 9 مواطنين في حادث انقلاب سياره ملاكي بعد كارته الضبعة بـ10 كيلو على الطريق الاقليمي الجديد اتجاه العلمين، منذ قليل، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى

ونقلت الإسعاف الجثة وجميع المصابين إلى مستشفى العلمين، وهم: «وائل عبدالقادر محمد ٥٦ سنه من القاهره جثه هامده، واماني محمد عبدالمعبود 35 سنه من القاهره مصابة باشتباه نزيف داخلي بالمخ، وجرح بفروه الرأس، ووائل وائل عبدالقادر 11 سنة من القاهره مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ووليد وائل عبدالقادر 15 سنه القاهره مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وميران وائل عبدالقادر 2 سنه من القاهره كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ونور وائل عبدالقادر ٢ سنه من القاهره كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجودي محمد خيري 10 سنوات من الغرييه، اشتباه كسر بالزراع الايمن كدمات وسحجات متفرقه بالجسم».

كما نقلت الإسعاف «وجنا وائل عبدالقادر 9 سنوات من القاهره مصابة باشتباه نزيف بالمخ مع كسور بعظام الجمجمه والعين اليمني وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومشيره عبدالمجيد محروس 33 سنه من القاهره مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقيه والقطنيه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومروان محمد خيري شعراوي 6 سنوات من القاهره مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم».

وانتقلت شرطة تأمين الطريق إلى موقع الحادث وجارى الفحص والمعاينة للكشف عن أسباب وملابسات وقوع الحادث.