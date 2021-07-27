وزير التعليم يكشف عبر «الوطن»: العام الدراسي المقبل حضوري أم أون لاين؟

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام الدراسة في العام الدراسي الجديد 2021-2022، سواء كان حضوراً منتظماً أو عبر الإنترنت «أون لاين»، موضحا أنه طبقاً للجدول للعام الدراسي الجديد فإن السنة الدراسية من المفترض أن تكون نظامية بحضور مدرسي ونظام مستقر، إلا لو اقتضت الضرورة غير ذلك.

شوقي: الوضع الوبائي في الأسبوع الأخير من سبتمبر سيحدد النظام الدراسي

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لا أحد يستطيع أن يقرر هذه التفاصيل قبل موعد بدء الدراسة بأشهر نظرا للمتغيرات الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه جرى الإعلان عن موعد بدء الدراسة حتى يستطيع الناس ترتيب أوقاتهم ولكن الإعلان عن التفاصيل الكاملة الخاصة بنظام الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021-2022 وكيفية الدراسة، وفقا للوضع الوبائي، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

شوقي: نركز علي امتحانات الثانوية العامة للخروج منها بأفضل صورة

وقال شوقي، «الآن ندير الثانوية العامة 2021 والدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية 2021، وهذا هو الشغل الشاغل للوزارة حاليا، ويتم التركيز فيه ليخرج بأفضل صورة دون تشتيت الوزارة في أكثر من ملف يمكن مناقشته في توقيت لاحق».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الجديد، مشيرة إلى أن العام الدراسي الجديد 2021- 2022 سيبدأ يوم 9 أكتوبر المقبل، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو، ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وستكون مدة أيام الدراسة الفعلية فيه، بعد حذف أيام الإجازات الرسمية، 93 يوما للفصل الدراسي الأول، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه طبقاً للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وسوف تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.