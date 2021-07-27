مصرع مدرس في حادث سير بسوهاج

لقي مدرس مصرعه، اليوم، في انقلاب «تروسيكل» كان يستقله، داخل ترعة بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بسوهاج بلاغا من مستشفى طهطا العام بوصول «محمود. ع. م»، 39 سنه مدرس ويقيم بدائرة مركز طهطا إلى مستشفي طهطا العام، جثة هامدة، إثر حادث دراجة نارية، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وبسؤال والده المدعو «علي. م. ع» 74 بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادة نجله «تروسيكل»، بذات الناحية إختل توازنه مما أدي لانقلابه بالترعة المجاورة للطريق ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.