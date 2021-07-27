انطلاق المؤتمر القومي لعلم الراديو في جامعة المنصورة

تستضيف جامعة المنصورة، اليوم، فعاليات «المؤتمر القومي 38 لعلم الراديو(NRSC 2021 )» والذي تنظمه كلية الهندسة بجامعة المنصورة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلم الراديو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستمر فعاليات المؤتمر لمد ثلاثة أيام خلال الفترة من 27-29 يوليو 2021 م بقاعة الدكتور مجدى أبو ريان، ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

ويعقد المؤتمر برئاسة كلا من: «الدكتور السيد مصفى سعد رئيس اللجنة الوطنية لعلم الراديو، والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة».

محاور مؤتمر الراديو بجامعة المنصورة

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور في هندسة الاتصالات والإلكترونيات مثل تطبيقات النانو في الهوائيات والأجهزة البصرية وكذلك شبكات الاتصالات والاتصالات الآمنة والأجهزة الطبية والتصوير، والتحليل الطيفي النووي ومعالجة الإشارات للاتصالات والهوائيات لأنظمة الاتصالات الحديثة.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر عقد جلسة لمشروعات التخرج للطلاب لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار، وتعزيز مشاركتهم في اللقاءات العلمية، كما يتم عرض بوسترات لطلاب الدراسات العليا.

تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية

من جهة أخرى، تم تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون بمركز الطوارئ والتدريب عقب افتتاحه بعد انتهاء التجديدات، بعقد ورشة عمل لوحدة القرنية بمركز طب وجراحة العيون تحت اشراف الدكتور وليد أبو سمرة مدير المركز، والدكتور هشام السروجى رئيس قسم العيون ، والدكتور أحمد مصطفى اسماعيل مقرر ورشة العمل ، حاضر بورشة العمل الدكتور طاهر جمال ، والدكتور أشرف عوض

شملت ورشة العمل على بعض المحاضرات النظرية والتدريب الإكلينيكي بعمل المحاكاة على جراحات القرنية ولك بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد 25 متدرب من الأطباء المقيمين والزوار المصريين والوافدين.