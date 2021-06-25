«كتم نفسه بإيديه».. «الداخلية» تكشف لغز اختفاء سائق توك توك في الدقهلية

قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من عامل، مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله «طالب»، عن المسكن عقب خروجه للعمل بمركبة «التوك توك» ملكه، والعثور على مركبة «التوك توك» أمام أحد المنازل الكائنة بدائرة المركز، وكذا العثور على جثة نجله بمياه إحدى المجاري المائية بدائرة المركز مصاب بكدمات بالوجه، وتشكل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية.

وأضافت الوزارة: «توصلت جهود فريق البحث الجنائى، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم ببندر نبروه «له معلوات جنائية»، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأوضح المتهم في اعترافاته أنه استدرج المجني عليه بمركبة «التوك توك» قيادته بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز وأثناء سيرهما بأحد الطرق طلب منه التوقف، وقام بمباغتته وكتم نفسه بيديه حتى فارق الحياة وقام بإلقائه بمياه المجرى المائى محل العثور وقام بإخفاء مركبة التوك توك بأحد الطرق الفرعية المؤدية لمكان العثور على المركبة لحين التصرف فيها بالبيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.