تشهد الساعات القليلة المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة دبلوم صنايع 2021 برقم الجلوس والاسم ثلاث وخمس سنوات، عبر الموقع الرسمي للوزارة «البوابة المصرية للتعليم الفني»، بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلان أسماء أوائل طلاب بالدبومات الفنية 2021 بجميع التخصصات.

وعقب اعتماد نتيجة دبلوم صنايع 2021 برقم الجلوس والاسم ثلاث وخمس سنوات، سيقوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإجراء اتصالات هاتفية بأوائل الدبلومات الفنية الصناعية بنظامي 3 و5 سنوات، لتهنئتهم على تفوقهم في امتحانات نهاية العام الدراسي، وحصولهم على المراكز الأولى.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، رابط الحصول على نتيجة دبلوم صنايع 2021 برقم الجلوس والاسم ثلاث وخمس سنوات، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة دبلوم صنايع 2021 برقم الجلوس والاسم ثلاث وخمس سنوات

يمكن لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية، الحصول على نتيجة دبلوم صنايع 2021 برقم الجلوس والاسم ثلاث وخمس سنوات، من خلال زيارة الموقع الرسمى الإلكتروني، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الضغط هنا.

وتتمثل خطوات الحصول على الاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع 2021 برقم الجلوس والاسم ثلاث وخمس سنوات، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والضغط عبر بوابة التعليم الفني، ثم اختيار التخصص «صناعي» واختيار عدد السنوات «3 أو 5»، ثم إدخال رقم الجلوس، وأخيرًا الضغط على عرض نتيجة الطالب.

وجدير بالذكر أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية 2021، الذين أدوا الامتحانات المعملية والعلمية والتحريرية، بلغ 750 ألف طالب وطالبة، في لجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وتوزيع كمامات وأكياس جيل على الطلاب قبل دخول اللجان وتطهير بوابة الدخول يوميا قبل وبعد الامتحان.