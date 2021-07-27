«التموين» لـ«المواطنين»: اصرفوا مقررات يوليو قبل أن تسقط عنكم

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يصرفوا سلع شهر يوليو حتى الآن، بسرعة صرف الحصص خلال اليومين المتبقيين من شهر يوليو، وذلك لمن يحمل بطاقة التموين، موضحة أنّ المواطن لن يحق له صرف سلع شهر يوليو، حال انتهاء الشهر قبل صرفها.

نسبة صرف مقررات يوليو حتى الآن

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، إنّ نسب صرف الحصص والمقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو وصلت حتى اليوم الثلاثاء 27 يوليو إلى 93%.

في سياق متصل، وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير السلع للمواطنين بجميع منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، للاستعداد لصرف المستحقات التموينية المقررة لشهر أغسطس لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

عدد مخازن السلع على مستوى الجمهورية

وينتشر على مستوى محافظات الجمهورية 1500 مخزن تابعين لشركتي الجملة والمصرية، موزعين بمراكز وأحياء ومدن المحافظات، حيث تستعد المخازن حاليا لصرف حصص منافذ التوزيع تمهيدا لصرف المقررات التموينية للمواطنين بداية من شهر أغسطس.

من جانبه، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ مخازن شركتي الجملة يتوفر فيها حاليا 28 سلعة لبدء صرفها لمنافذ التوزيع على مستوى المحافظات.

وتمنح وزارة التموين كل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية 50 جنيها قيمة الدعم المخصص للفرد الواحد حتى 4 أفراد لكل بطاقة تموينية، كما يحق لأي مواطن يحمل بطاقة التموين صرف عدد من السلع وتشمل «كيلو أرز للبطاقة التموينية، 4 زجاجات زيت بحد أقصى للبطاقة، 2 كيلو سكر لكل فرد مقيد بالبطاقة بحسب احتياجه، كما يمنح المواطن الحرية لاختيار أصناف السلع التي يريدها من ضمن قائمة السلع التموينية المتاحة، والتي تصل لـ28 سلعة».