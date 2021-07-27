تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، حيث يبدأ العام الدراسي يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم الخميس 16 يونيو ويستمر لمدة 34 أسبوعا.

وطبقا للخريطة الزمنية المحددة لموعد بدء الدراسة 2021- 2022 في مصر، ستكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.

وحددت الوزارة أيام الإجازات الفعلية، يوم 16 أكتوبر إجازة للمولد النبوي ولا يعقد بها أي امتحانات ويحدد طبقا للتقويم الهجري، ويوم 1 يناير عيد الميلاد المجيد، ويوم 25 يناير عيد ثورة يناير وعيد الشرطة، 23 أبريل عيد تحرير سيناء وشم النسيم، و30 أبريل عيد العمال، ومن 3 مايو لـ5 مايو عيد الفطر المبارك.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّه حال التعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما.

5 فبراير بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، حيث تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.

وأوضحت وزارة التعليم، أنّه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

وبالنسبة لموقف طلاب رياض الأطفال، أكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 2022

وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021، مواعيد الامتحانات للثانوية العامة والدبلومات الفنية طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.

- تعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.