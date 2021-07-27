ضبط 123 مخالفة تموينية خلال اسبوع ببني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين ببني سويف، عن ضبط وتحرير 123 مخالفة تموينية متنوعة داخل مخابز بلدية مدعمة ومحلات بدالي التموين خلال عدة حملات شنتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة، على مدار أسبوع.

وتمكنت الحملة، وفقا لبيان صحفي، من ضبط 112 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 13 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 15 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 21 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 29 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و6محاضر للتصرف في 19 جوال دقيق مدعم، و11 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و12 محضرا للتوقف عن ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.

كما تمكنت الحملة من تحرير 11 محضرا تموينيا ضد بدالي التموين تنوعت ما بين 3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و4 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية، و4 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق في مواعيد العمل الرسمية وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين، وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.