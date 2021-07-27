الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 ديسبمبر 2022

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الانتهاء من مركز تجميع الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء المصرية المقامة بالقرب من العاصمة الإدراية الجديدة خلال شهر مارس أو أبريل المقبل عام 2022، لافتا إلى أن مصر نجحت الفترة الماضية في إنهاء المرحلة الأولى من تصميمات المبدئي للقمر الصناعي مصر سات 2 وكذلك يجري حالياً تصنيع النموذج الهندسي مع الجانب الصيني، موضحاً أنه يجرى حالياً تصنيع النموذج الهندسي، لافتا إلى أنه رغم أزمة كورونا فالمشروع لم يتأثر بالمخطط الزمني كثيرا .

القوصي: مصر سات 2 هو أول قمر صناعي سيجري تجميعه بمركز تجميع الأقمار الصناعية

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 سيكون في ديسمبر 2022، بدلاً من سبتمبر 2022 وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19، موضحاً أنه سيتم البدء في التجميع للقمر الصناعي بعد الانتهاء من تجهيزات مركز تجميع الأقمار الصناعية، بحد أقصى منتصف العام المقبل 2022، مؤكداً أنه أول قمر صناعي سيتم تجميعه بمركز التجميع المقام في مدينة الفضاء، وذلك وفقاً للاستراتيجية التي وضعتها الوكالة بشأن برنامج الفضاء المصري.

وأكد الرئيس التفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة تمتلك خطة طموحة في مجال الفضاء وذلك وفقاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2021، موضحاً أن مصر تقود حالياً عددا من الدول الأفريقية بشأن تصنيع قمر التنمية الأفريقي بهدف قياس الاعتبارات المناخية للدول الأفريقية والحد من خطورتها وضبط معدلات الانبعاث.

وأكد أن مصر أخذت على عاتقها المبادرة وحولتها لأفكار تنفذ على أرض الواقع، من خلال مشاركة 5 دول أفريقية للمشاركة في تصنيع القمر وتم الإتفاق للبدء في تنفيذ قمر التنمية الأفريقي و مصر ستدعم تدريب المتخصصين من الدول الأفريقية على هذا المجال.