كيف تعرف ارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية؟.. المصايف تجيب

برزت حالات الغرق بسبب ارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية، الأمر الذي جعل المواطنين بشكل عام والمصطافين بشكل خاص، يرغبون في معرفة تفاصيل ارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية، وكيفية تجنبها حرصا على سلامتهم من حدوث أي غرق لهم.

ارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية مرتبط برايات البحر

«الوطن»، تواصلت مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، لمعرفة تفاصيل ارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية، وكيفية تجنبها، وهو الأمر الذي أرجعته الإدارة إلى ضرورة معرفة ألوان رايات البحر.

الرايات الخضراء والصفراء وعلاقتهم بارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية

وأوضحت السياحة والمصايف بالإسكندرية، أن ألوان رايات البحر ثلاثة، أولها أخضر، وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والثانية الصفراء وتعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحذر.

الراية الحمراء تعني ارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية

فيما برزت الراية الحمراء والتي ارتبطت بارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية، كونها تمثل تحذيرا وخطورة وحالة البحر لا تسمح بنزول المياه، خاصة إذا كنت لا تجيد السباحة، ويفضل الالتزام بالمساحة المحددة، حتى إن كنت تجيد السباحة.

تغييرات في ألوان رايات البحر بمدلولات ارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية

ولفتت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أن تلك الرايات كانت تعرف بألوان مختلفة في السابق، حيث حل اللون الأخضر محل اللون الأبيض واللون الأحمر محل اللون الأسود، وهو الذي يدل على ارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية.

وطالبت السياحة والمصايف بالإسكندرية التي تباشر عملها بمتابعة 66 شاطئا على مستوى المدينة الساحلية، جميع رواد تلك الشواطئ بضرورة الالتزام بتعليمات البحر وألوان الرايات المرفوعة، وبالتحديد في حالات ارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية، والتي سببت حالات غرق عديدة خلال الأيام القليلة الماضية.