رامي صبري «الزملكاوي» يكسر فترة الحداد بإحياء فرح «الأهلاوي» حمدي فتحي

«الزعل جوه القلب والحياة هتمشي».. بهذه العبارة أعلن الفنان رامي صبري عن كسر فترة الحداد على شقيقه الصغير الذي توفى في شهر يوليو الجاري، والعودة مجددًا لإحياء الحفلات الغنائية، على أن يكون ذلك مع بداية شهر أغسطس المقبل، إلا أنه فاجأ جمهوره ومتابعيه بالظهور الأول مساء أمس الاثنين، في حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

رامي صبري أول ظهور له في فرح لاعب الأهلي حمدي فتحي: الحزن جوه القلب

يوم الأحد الماضي، كتب الفنان رامي صبري، عبر حسابه على موقع «فيس بوك» قائلًا: «إن شاء الله هرجع اشتغل تاني من أول أغسطس 2021، وأسف جدًا على إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم أمين، الزعل جوه القلب والحياة هتمشي».

ويعد الفنان رامي صبري، من مشجعي نادي الزمالك، وفي عام 2020، أعلن عدم تشجيعه المارد الأبيض غضبًا منه في بعض الأمور، إلا أنه بعدها بساعات تراجع عن هذا القرار، وأكد عبر حسابه بـ«انستجرام» احترامه الشديد لنادي الزمالك وجمهوره، وأن ما قاله كان غيرة منه بهدف أنه يريد أن الزمالك يكون من أفضل الأندية «أنا زملكاوي وهفضل طول عمري زملكاوي».

ورغم انتماء الفنان رامي صبري لنادي الزمالك، إلا أنه اختار فرح حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، ليكون أول ظهور له بعد فترة من الحزن على وفاة شقيقه، وتقديم عدد من أغنياته التي رقص عليها العروسان، وذلك بحضور عدد من لاعبي القلعة الحمراء، أبرزهم عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، محمد شريف، رامي ربيعة، حسين الشحات، محمد هاني، أيمن أشرف، فضلًا عن الجهاز الفني للفريق وعلى رأسهم موسيماني.

وفاة شقيق رامي صبري يوم 11 يوليو الجاري

في 11 يوليو الجاري، لقى كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري مصرعه نتيجة غرقه في ترعة المريوطية، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة لأسرته وأصدقائه من الوسط الفني، خاصة وأن الراحل كان يستعد لإطلاق ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة.