تفاصيل إتاحة كارت ذكي والتأمين على 11 ألف عامل مقاولات

أكدت الهيئة القومية لـ«التأمينات الاجتماعية»، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ منظومة إلكترونية تسمح بتسجيل العمال بكل عمليات المقاولات إلكترونياً، مهما كان موقعها على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه سيتم التأمين على 11 ألف عامل مقاولات، وتحقيق الاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، وفق اتفاقية مع القوى العاملة.

لكل عامل مقاولات كارت ذكي يحمل كل بياناته

وأوضحت هيئة التأمينات على موقعها الرسمي، أنه سيكون لكل عامل من عمال المقاولات كارت ذكي يحمل كل بياناته ومدد اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، موضحة أن الهيئة تتحمل تكلفة استخراج الكارت الذكي لأول مرة كما تتحمل تكلفة الكشف الطبي الأولى عند الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي لأول مرة.

وأكدت أنه يتم ​توفير التغطية التأمينية للعمال الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أو أعمال البناء مثل «نجار، نقاش، سباك، كهربائي، عمال الحفر، عمال التركيبات وعمال المحاجر وعمال الملاحات​».

وأوضحت الهيئة ضرورة تقدم العامل من الفئات السابقة إلى مكتب الهيئة بطلب الإشتراك في نظام التأمينات، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (43) المرفق هنا

خطوات ومستندات التأمين على عمال المقاولات

كما يشترط على عامل المقاولات اتباع الخطوات وتقديم المستندات التالية :

- صورة المستند الدال على تاريخ الميلاد مميكن.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

-على مكتب الصندوق التأمين على العامل فور تقدمه بطلب الاشتراك وتسليمه بطاقة الاشتراك وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس الهيئة.

- تسليم العامل خطاباً بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة لتحديد مستوى مهارته.

- عرض العامل على اللجنة الطبية بالهيئة المعنية بالتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الابتدائي وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الاشتراك عنها، وذلك خلال شهر من تاريخ بدء اشتراكه في التأمين.

- يكون للعامل إجراء قياس مستوى المهارة والكشف الطبي الإبتدائي في أي مكتب من المكاتب أو الفروع التابعة لكل من وزارة القوى العاملة والهيئة المعنية بالتأمين الصحي، ويتم موافاة الهيئة بالنتيجة فور اتخاذ الإجراء.