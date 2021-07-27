الأورمان تنتهي من توزيع اللحوم البلدية بقرى الدقهلية

انتهت جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية اليوم من توزيع لحوم 40 عجلا بلديا تم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، في بيان صحفي، اليوم، إنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة ب 26 قرية وهى قرى «كفر الجوهري والدبونيه وكوم النور وكفر علي وميت العز والدبونية ودنديط مركز ميت غمر، وقرى برج النور وجراح والغراقه مركز أجا، وقرى طناح وميت جراح وميت محمود مركز المنصورة، وقرى طماي الزهايرة وشبراهور وكفر غنام وطنبول وكفر طنبول و كفر عزام والبلامون».

وشملت عملية التوزيع «مركز السنبلاوين، وقرى البنزينه ومنشاة شومان والترزي وتاج العز والجزاير مركز بلقاس، وقرى شربين و الدراكسة وبساط كريم الدين مركز شربين، وقرية الفروسات مركز المنزلة، وقرية العصافرة مركز المطرية، وقريتى الجنينة وبرمبال مركز منية النصر».

وأوضح شعبان في بيان صحفى، أن لحوم الاضاحى البلدية التى تم توزيعها في محافظة الدقهلية تم اختيار رؤوس الماشية التى تم ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية .

وأشار إلى أن الجمعية قامت صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس الماشية المستوردة خارج البلاد ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت اشراف المراكز الاسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية .

وأكد أن الجمعية تحرص على ان تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الاضاحى منذ اختيار الماشية الى وصول اللحوم الى مستحقيها ان تتم كل هذة المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية

وذكر أن ما يتم ذبحه من لحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريباً وان حصة محافظة الدقهلية من المستورد 56 الف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بعد وصولها الى مصر مباشرة .