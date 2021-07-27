عاجل.. التعليم: عقوبات صارمة على مسربي امتحان علم النفس والاجتماع
كتب:
أميرة فكري
11:18 ص | الثلاثاء 27 يوليو 2021
الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة
قال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش بالغرفة يتتبع ورق أسئلة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة 2021، المتداول عبر صفحات الغش على تليجرام، بعد بدء الامتحان بدقائق، للتحقق منها والتأكد من صحتها.
وأضافت الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2021، أنّه حالة التأكد من صحة الأوراق المتداولة، سيتم تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين المسؤولين عن نشر الأسئلة على تليجرام، طبقا لقانون مكافحة الغش 105 لسنة 2021.
التعليم تخاطب المديريات للالتزام بالإجراءات الاحترازية
وأكدت الغرفة المركزية للوزارة أنّها تتواصل مع مديري المديريات التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2021، مشددًة على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، وتوزيع أدوات التعقيم كاملة للطلاب؛ وإرسال تقارير بهذا الشأن للإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة (الأدبية) امتحان علم النفس والاجتماع، بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي 225 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.
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