اختبارات للمتقدمين للدورات التدريبية للعاملين بالوحدات المحلية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الدولة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالوحدات المحلية علي مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية مؤكداً سعي المحافظة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية لمختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في اصلاح منظومة الجهاز الإداري.

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان صحفي، اليوم، إنه تم عقد اختبارات تحريرية وعملية للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية المتقدمين للدورات التدريبية المزمع عقدها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال العام التدريبي 2021/2022 على مدار يومين 26 و27 يوليو الجاري والتي اعلنت عنها الإدارة العامة للموارد البشرية واللجنة العليا لبناء القدرات بديوان عام المحافظة في وقت سابق بجميع الوحدات المحلية ودواوينها.

وأضاف أن اللجنة المختصة تلقت الطلبات المقدمة من العاملين وإعداد كشوف المتقدمين لكل دورة حيث تم عقد اختبارات تحريرية للمتقدمين لتلك الدورات بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة واختبارات عملية بمركز التدريب بالمحافظة في العديد من التخصصات والمجالات.

وأشار المحافظ إلى أهمية تلك الدورات ضمن خطة الدولة لرفع وتحسين قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري بهدف تحسين جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن برنامج التدريبات يتسم بالتنوع والشمول لكافة الجوانب الإدارية والخدمية والأنظمة والوسائل الحديثة.

ومن جانبه أوضح فتحي صلاح عامر مسئول تدريب خطة مركز سقارة بالمحافظة إنه تم تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط بتوفير كافة الوسائل اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بأماكن وقاعات الاختبارات بمركز التدريب وقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة والالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي مع مراعاة كافة الجوانب التنظيمية والترتيبات الخاصة بإجراءات الامتحانات وتقييم المتقدمين واختيار أفضل العناصر بحسب نتائجهم.

من جهة أخرى، قام فريق التوعية بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد بزيارة عدد من القرى التابعة لمركز صدفا ضمن مبادرة حياه كريمة واستهدفت الحملة رسم وتلوين ملصقات المبادرة.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن فريق التوعية بالشركة نفذ عدد من الأنشطة التوعوية واللقاءات المجتمعية بالمواطنين بالقرى المستهدفه ضمن مبادرة حياة كريمة للتعريف بمشروعات المياه والصرف الصحي التي يتم تنفيذها بالقرى وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على تلك المشروعات ونشر الفكر التوعوى بضرورة الاستخدام الأمثل لها حرصاً على إطالة العمر الافتراضي للمشروع.