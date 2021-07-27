«شيحة»: معامل أبحاث مستشفى الكبد تبتكر طريقة دقيقة لتشخيص «فيروس c»

أعرب الدكتور جمال شيحة أستاذ الباطنة ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، عن سعادته باختياره ضمن أفضل 6 علماء على مستوى العالم، أسهموا في القضاء على فيروس سي، من قبل الاتحاد العالمي للقضاء على الالتهابات الكبدية، حيث حصل على لقب Hepatitis Elimination Champion 2021، «بطل 2021» في القضاء على الالتهابات الكبدية في العالم، موضحًا أن عمله في مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي، كان إحدى حيثيات الحصول على الجائزة، ولفت إلى أن معامل الأبحاث الخاصة بمستشفى الكبد، توصلت مع فريق بحثي ياباني، لطريقة جديدة وسريعة لتشخيص فيروس سي، وسيجري الإعلان عنها خلال شهر: «ستكون شيئا جديدا وبديلا عن pcr لأنها أكثر دقة منه، ونتائجها تظهر بعد 10 دقائق، ويمكن أن تجرى في المعامل الصغيرة».

وأضاف «شيحة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن منظمة الصحة العالمية، أوصت بالقضاء على الفيروسات الكبدية قبل عام 2030، التي أصابت أكثر 450 مليون شخص على مستوى العالم.

وتابع بأن التحالف العالمي للقضاء على الالتهابات الكبدية، هو تحالف من منظمات غير حكومية على مستوى العالم، من أطباء ومحامين وهيئات متعددة وجمعيات مرضى وعلماء مهمتين بمتابعة وتفعيل التوصية، ومقره في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحول أبرز إسهاماته، قال رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، إنه أسهم في بحث لعلاج الفيروسات الكبدية في القري الريفية، وأصبح نموذجا عالميا، وجرى اعتماده من قبل بعض الدول لمقاومة الفيروسات الكبدية، وعنوانه «فلنذهب إليهم».