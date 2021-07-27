مصرع 5 مواطنين وإصابة 21 في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح

لقي 5 مواطنين مصرعهم وأصيب 21 آخرين في انقلاب سيارة على طريق «مطروح - إسكندرية»، الساحلى الدولى أمام قرية جلال بنطاق مركز ومدينة الضبعة، منذ قليل، وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، وتحويل بعضهم إلى مستشفى العلمين للنموذجى وجارى إجراء جميع الفحوصات والتحاليل الطبية للمصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ننشر أسماء وفيات حادث ميكروباص طريق «مطروح - إسكندرية»

وتنشر «الوطن»، أسماء ضحايا الحادث على طريق مطروح - إسكندرية وهم: «علي محمد علي عطيه 25 سنه، ورمضان علي عطيه 36 سنه، ومحمود محمد احمد 15سنه، وفاطمه ابراهيم علي 40 سنه، وشيماء على عبده 25 سنة».

أسماء مصابي حادث طريق مطروح - إسكندرية

ونقلت الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزى 21 مصابا هم:« سعاد محمد علي 23 سنه من الجيزه، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وهدير محمد علي 16 سنه مصابة بجروح متفرقه بالجسم، ورودينا مصطفى خميس 9 شهور جرح بالوجه، وعبدالرحمن مصطفى خميس 4 سنوات مصاب بجرح بالوجه، وجودى وليد على 12 سنه مصابة بجرح باليد اليمنى والقدم اليمنى، وجنى رمضان على عطيه 5 سنوات مصابة بجرح باليد اليسرى والفم، وعمر عاشور محمد 12 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ، ويوسف رمضان على 12 سنة جرح بالرأس، ومحمد زهران عتريس 16 سنة، وبلال رمضان على 13 سنة جروح متفرقه بالجسم، ورامى وليد عطيه، ومحمود عاشور محمد 14 سنة، وهند على عطيه 35 سنة مصابة باشتباه نزيف بالمخ وجرح بالرأس، وندى عاشور محمد مصابة باشتباه نزيف بالمخ، ومنى زهران عتريس 17 سنة مصابة بجرح بالرأس، وسحر على عطيه 40 سنة مصابة بجروح متفرقه بالجسم، واسينات على عطيه 10 سنوات مصابة بجروح متفرقه بالجسم، وأحمد محمد أحمد 19سنة، مصاب بجروح متفرقه بالجسم، وأحمد علاء فضل مصاب ببجروح متفرقه بالجسم، وبلال رمضان على مصاب بكدمات، وشيماء شعبان محمود 37 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم».

عمر عاشور محمد 12 سنة من الجيزة مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ونادية علي عطيه 35 سنة من الجيزه مصابة باشتباه كسر بالفقرات القطنيه والفخذ الايمن، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأحمد علاء فضل مصاب بجروح متفرقه بالجسم، وبلال رمضان على مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وشيماء شعبان محمود 37 سنه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وهدير محمد علي عطيه 17 سنه من الجيزه، مصابة باشتباه ه نزيف بالمخ كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمود عاشور محمد 15 سنه من الجيزه، مصاب بجرح بفروه الرأس، وكدمه شديده بالعينين وسحجات متفرقه بالجسم، وعبدالرحمن مصطفي خميس 3 سنوات من الجيزه مصاب بكدمه شديده بالوجه وسحجات متفرقه بالجسم، ورامي وليد علي 15 سنه من الجيزه مصاب باشتباه كسر بعظام الوجه والعين اليسري، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم».