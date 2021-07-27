ضبط طالب وطالبة بتهمة تسريب امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة
التربية والتعليم: طالب من الجيزة نشر أسئلة الامتحان
كتب:
توفيق شعبان
12:25 م | الثلاثاء 27 يوليو 2021
الطالبات يرتدن الكمامات الطبية أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة
أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط الطالبة (ك. ع. م) بمحافظة الغربية، لاتهامها بتصوير ونشر بعض من أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2021، وحيازتها قلم كاميرا.
وأضافت الغرفة، أنّه جرى ضبط الطالب (م. هـ. س) بمحافظة الجيزة، لاتهامه بتصوير ونشر أجزاء من الامتحان وحيازته جهاز تابلت مهكر.
وأوضحت الغرفة أنّ عمليات الضبط تمت بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.
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