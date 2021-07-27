قطارات طنطا اسكندرية.. مواعيد التحرك من طنطا
01:21 م | الثلاثاء 27 يوليو 2021
مواعيد القطارات
تشهد المدن الساحلية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لقضاء الإجازة الصيفية مع ذويهم، ويستخدم معظم المسافرين قطارات سكك حديد مصر، ومن بينها محطة سكك حديد طنطا، وتستعرض « الوطن»، مواعيد القطارات المتجهة من طنطا إلى الإسكندرية.
قطارات طنطا الإسكندرية.. تعرف على المواعيد
- قطار رقم 584 ينطلق من طنطا الساعة 6:30 صباحًا، ويصل الإسكندرية 8:30 صباحًا.
- قطار رقم 903 ينطلق من طنطا الساعة 7:20 صباحًا، ويصل الإسكندرية 9:30 صباحًا.
- قطار رقم 901 ينطلق من طنطا الساعة 9:35 صباحًا، ويصل الإسكندرية 11:45 صباحًا.
- قطار رقم 590 ينطلق من طنطا الساعة 10:45 صباحًا، ويصل الإسكندرية 12:30 ظهرًا.
- قطار رقم 911 ينطلق من طنطا الساعة 11:20 ظهرًا، ويصل الإسكندرية 1:00 ظهرًا.
- قطار رقم 89 توربيني ينطلق من طنطا الساعة 12:20 ظهرًا، ويصل الإسكندرية 1:50 ظهرًا.
- قطار رقم 913 يتحرك من طنطا الساعة 1:40 ظهرًا، ويصل الإسكندرية 3:15 عصرًا.
- قطار رقم 915 يتجه من محطة سكك حديد طنطا الساعة 3:35 عصرًا، ويصل الإسكندرية 5:25 مساء.
- قطار رقم 923 يتحرك من محطة سكك حديد طنطا الساعة 5:20 مساءً متجها إلى محافظة الإسكندرية، ويصل 7:05 مساء.
- قطار رقم 925 يتحرك من محطة طنطا 6:30 مساء، ويصل الإسكندرية 8:30 مساء.
- قطار رقم 921 ينطلق من طنطا الساعة 7:05 مساء، ويصل إلى الإسكندرية 8:35 مساء.
- قطار رقم 931 يتحرك من طنطا الساعة 9:35 مساء، ويصل إلى الإسكندرية 11:25 مساء.
- قطار رقم 935 ينطلق من طنطا الساعة 11:40 مساء يصل إلى اسكندرية 1:10 صباحا.