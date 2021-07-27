شواطئ العجمي في الإسكندرية الأكثر إقبالا وغرقا بالموسم

تشهد شواطئ العجمي يومياً، إقبالاً جماهيرياً من قبل رحلات اليوم الواحد والمصطافين من المحافظات المجاورة حيث تعد الأقرب إلى بعض المحافظات والأبعد عن زحمة مدينة الإسكندرية، إضافة إلى انخفاض الأسعار مقارنة بالإقامة في منطقة ميامي والمندرة، حيث تعد الخيار الأفضل للمصطفين.

شواطئ العجمي في الإسكندرية الأكثر غرقاً

وشهدت شواطئ العجمي الأعلي غرقاً منذ بدء الموسم الصيفي، حيث حوادث الغرق، أغلبيتها تمت في شواطئ منطقة العجمي، الأمر الذي يعكس مدى خطورة تلك المنطقة، التي ابتلعت 6 شباب في 4 شواطئ مختلفة، إلا أن القاسم المشترك بينهما هو مياه منطقة العجمي غرب الإسكندرية.

وبسبب الغرق المتكرر عقد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اجتماعا مع عدد من مستأجري شواطئ العجمي للتنبيه على اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة نظرا لارتفاع الأمواج، والتشديد على منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط للاستحمام وذلك لمنع الغرق.

شواطئ الإسكندرية

يتواجد في مدينة الإسكندرية عدد 66 شاطئاً ما بين شواطئ مجانية وشواطئ خدمة لمن يطلبها وشواطئ مميزة وشواطئ سياحية، ويوجد في العجمي جميع أنواع الشواطئ ما بين المجاني والمميز والسياحي.

شواطئ العجمي العامة في الإسكندرية

تبرز الشواطئ العامة كونها أفضل شواطئ إسكندرية وسعرها بسيط، حيث يتم دفع 5 جنيهات فقط شاملة كافة الخـدمات من معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، ويبلغ عددها 7 شواطئ، ويوجد في غرب الإسكندرية 3 شواطئ وهي «المكس، وشهر العسل، والهانوفيل».

وتُعد الشواطئ السياحية هي أفضل شواطئ الإسكندرية، إلا أنها أغلاها سعراً، لكنها تقدم خدمات سياحية مميزة، ويبلغ عددها 6 شواطئ، من بينها شاطئين في العجمي ويكون سعر التذكرة بها 25 جنيهاً، شاملة معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه.